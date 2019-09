Homem morre em queda nas vindimas

Um homem de 75 anos morreu este domingo à tarde enquanto estava a vindimar, na zona de Vilar, na freguesia de Borba de Godim, no concelho de Felgueiras.A vítima sofreu uma queda de uma altura de sete metros e não resistiu aos graves ferimentos que sofreu. Apesar das tentativas de reanimação por parte dos meios de socorro, o óbito foi declarado ainda no local.Os bombeiros da Lixa foram acionados pelas 18h39. A remoção do corpo aconteceu várias horas depois. A GNR está agora a investigar os contornos desta morte.