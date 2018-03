Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre ao cair numa obra de Alcobaça

Vítima caiu de uma altura de 10 metros na localidade de Pataias.

15:14

Um acidente de trabalho provocou esta terça-feira a morte de um homem de 52 anos, que caiu de um telhado com cerca de 10 metros de altura, em Pataias-Gare, no concelho de Alcobaça, informaram os bombeiros.



"A vítima mortal encontrava-se a trabalhar no telhado de um pavilhão, com cerca de 10 metros de altura, de onde caiu", disse à Lusa Nélio Gomes, comandante dos Bombeiros de Pataias.



O homem, com 52 anos, "faleceu no local", junto ao pavilhão onde se encontrava, acrescentou a mesma fonte.



O alerta para o acidente foi dado às 11h48 e no local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Pataias, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Leiria e da GNR.