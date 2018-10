Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado por sobreiro em Almeirim

Vítima estava a proceder ao corte da árvore quando tragédia aconteceu.

Por J.N.P. | 09:20

Um homem, de 46 anos, morreu ontem esmagado por um sobreiro enquanto estava a proceder ao corte da árvore, numa herdade em Convento da Serra, Almeirim.



A vítima, que residia na zona de Vendas Novas, estava já em paragem cardiorrespiratória à chegada dos meios de socorro e acabou por não resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.



O acidente ocorreu pelas 09h30, quando o sobreiro, de porte médio, tombou na direção da vítima, que ficou presa debaixo da árvore.



A GNR e a Autoridade para as Condições do Trabalho estão a investigar.