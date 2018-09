Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árvore cai no Porto e provoca danos em seis carros

Não há registo de feridos de incidente que aconteceu este domingo na Praça Coronel Pacheco.

19:55

Uma árvore caiu, este domingo, na Praça Coronel Pacheco, no Porto.



A queda provocou danos em seis viaturas que se encontravam estacionadas no local.



Segundo apurou o Correio da Manhã, ninguém ficou ferido.



Os Sapadores Bombeiros do Porto estiveram no local para remover a árvore caída.



Também a PSP esteve presente e tomou conta da ocorrência.



O alerta foi dado às 18h26 deste domingo.