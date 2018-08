Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Cascais nega responsabilidade de queda de árvore em cima de carro

Incidente foi há mais de dois meses. Proprietário reclama prejuízo superior a nove mil euros.

Por Margarida Andrade e Francisca Genésio | 09:41

André Duarte viu o seu carro ser atingido por uma árvore no dia 10 de junho, quando estava estacionado perto de casa, em São Domingos de Rana, Cascais.



A árvore caiu cerca das 11h00 da manhã, quando não havia vento forte e nada o fazia esperar.



Já lá vão mais de dois meses e o proprietário ainda não sabe quem irá pagar o prejuízo, que diz ser superior a nove mil euros.



"Dirigi-me à Câmara de Cascais e apresentei uma reclamação para receber a indemnização. Depois de insistir, enviaram-me um parecer, em que indicavam que perante um acordo de delegação de competências, o espaço em causa está concessionado à Junta de Freguesia de São Domingos de Rana. Ou seja, a árvore não é da responsabilidade da câmara", conta André Duarte.



O problema é que a junta também rejeita responsabilidades. "Enviaram-me um caderno de encargos e explicaram-me que o caso não é responsabilidade da junta de freguesia, uma vez que não podem fazer qualquer intervenção em árvores de grande porte sem autorização da câmara", refere o engenheiro.



Perante as justificações que recebeu, André Duarte está preocupado por nenhuma das entidades assumir a responsabilidade do sucedido e proceder ao pagamento da indemnização.



Ao CM, a Câmara de Cascais explica que "o processo em causa está a ser analisado pelos serviços jurídicos", não podendo adiantar, para já, mais informações.



O CM questionou também a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana sobre a responsabilidade do incidente, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.