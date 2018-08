Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher detida por fotografar cinco crianças nas festas de Cascais

Incidente aconteceu este domingo.

Por M.C. | 08:44

Uma mulher, de 49 anos, foi detida pela PSP de Cascais, no domingo à noite, por ter fotografado sem autorização pelo menos cinco crianças no recinto das Festas do Mar.



A PSP avançou para a detenção da mulher após ter recebido denúncias dos pais de pelo menos três crianças.



Quando foi abordada, a mulher estava na posse de um telemóvel e uma máquina fotográfica digital com várias fotos.



A detida não apresentou justificação para o ato ilícito. Foi notificada para ir a tribunal.