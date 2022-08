Homem morre na praia do Americano no concelho de Almada

Um homem morreu hoje depois de alegadamente se ter sentido mal no areal, na praia do Americano, na Fonte da Telha, no concelho de Almada, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN)

Em comunicado, a AMN explica que na sequência de um alerta recebido pelas 18:30, através de familiares da vítima, a informar para a presença de um homem em paragem cardiorrespiratória na praia do Americano, foram de imediato activados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima da Costa da Caparica.

Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A vítima, um homem de 57 anos, acrescenta a Autoridade Marítima Nacional, "foi prontamente assistida pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, que iniciaram as manobras de reanimação à vítima, em colaboração com uma enfermeira do plano integrado, até à chegada dos elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas que deram continuidade às manobras de reanimação".

No entanto, após várias tentativas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.

Ainda segundo a AMN, foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Cacilhas para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.