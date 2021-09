U m carpinteiro, de 57 anos, foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda após ter regado com gasolina e ateado fogo à casa onde vivia com a mulher e dois filhos, bem como ao carro de um destes, em Aldeia da Serra, Celorico da Beira. Os crimes ocorreram num contexto de violência doméstica.“As ações do suspeito, já referenciado por maus tratos sobre a mulher, terão sido motivadas por vingança.