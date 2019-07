Homem pega fogo à casa da sogra para se vingar

Zangado com a companheira por esta ter novamente saído de casa, após mais uma situação de violência doméstica - as agressões já se prolongavam há um ano -, um homem de 51 anos pegou em roupas e um guarda-chuva e amontoou-os à porta da sogra, em Cascais. Regou tudo com álcool e pegou fogo.O crime ocorreu em novembro e o homem foi agora detido pela PJ de Lisboa. Julgava que na casa estaria a companheira.Mas no apartamento - uma cave de um prédio - estavam apenas a mãe (quase cega) e o padrasto (acamado) do seu alvo. Os idosos salvaram-se devido à ação dos vizinhos, até porque as janelas da casa têm todas grades.O homem foi ainda detido na posse de droga e de uma arma ilegal (cassetete).Ficou em prisão preventiva.