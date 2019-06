Uma mulher provocou um incêndio, esta quarta-feira, num apartamento situado na Rua Santos Cardoso, em Mozelos, Santa Maria da Feira, devido a motivos passionais.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o incidente ocorreu cerca das 17h00.





A mulher, suposta namorada do homem, pediu para entrar na habitação.Quando conseguiu fazê-lo, levou com ela uma garrafa com combustível. Foi com esta garrafa que a mulher ateou fogo dentro da casa do homem.O homem ainda tentou afastar a garrafa, no entanto já não conseguiu que as chamas não deflagrassem.Tanto o proprietário da habitação como a mulher ficaram feridos.A suspeita encontra-se em fuga.No local estiveram os bombeiros, a GNR e a PJ.Não é a primeira vez que a mulher faz algo deste género. No Dia de São João, tentou atear fogo à casa do ex-marido.