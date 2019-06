PJ investiga violação de menina de três anos em Santa Maria da Feira

A Polícia Judiciária esteve esta terça-feira quase oito horas nas instalações do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, para investigar uma alegada violação de uma bebé de três anos. O ataque terá ocorrido em contexto familiar, na terra onde a menina vive, em Oliveira de Azeméis. O alerta foi dado pelos responsáveis do jardim de infância que a menor frequenta, e que a encaminharam para o hospital de forma a ser sujeita a perícias.O Correio da Manhã sabe que três inspetoras da PJ se deslocaram ao Hospital de São Sebastião para acompanharem a bebé durante os exames a que foi sujeita e, ao mesmo tempo, interrogar a mãe, para investigar os contornos em que ocorreu a alegada agressão sexual.O hospital confirmou a presença das autoridades e fonte próxima explicou que as três inspetoras se deslocaram à unidade devido a este caso.No entanto, e apesar de nunca ter sido confirmado pelo hospital, oapurou que uma segunda brigada da Polícia Judiciária esteve no local para investigar uma fraude relativa a parcerias público-privadas, entre a unidade hospitalar e clínicas.Em causa estará o uso de dinheiros públicos que servem para pagar o internamento de doentes em clínicas privadas quando o estabelecimento de saúde está sem camas. Acontece que o hospital da Feira tem uma extensão em São João da Madeira, onde há cerca de 15 camas que nunca são usadas.