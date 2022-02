Homem persegue e exige sexo a vizinha em Torres Vedras

José, de 71 anos, vivia em condições miseráveis, numa casa emprestada. Não tinha água, luz ou gás, e fazia "a higiene pessoal na casa de algum vizinho".Acabou por travar amizade com uma vizinha e o companheiro desta, "passando a ser visita regular na casa dos mesmos". Depressa tomou conhecimento das rotinas da mulher e, a partir de 2017, passou a assediá-la e exigir sexo. Rejeitado, ameaçou-a: "Pela alminha da minha mãe, se não me dás o que eu quero juro que te mato!".Acabou julgado e condenado por um crime de perseguição agravada e, no Tribunal de Torres Vedras, foi-lhe aplicada uma multa de 495 euros. Ficou ainda proibido de contactar a vítima ou de se aproximar a menos de 500 metros durante um ano. O Ministério Público recorreu para a Relação de Lisboa, que veio agora reverter o decidido na 1ª instância, aplicando ao reformado uma pena de 18 meses de prisão, suspensa.