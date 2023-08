Alberto Teles terá planeado tirar a vida à ex-companheira, de 45 anos. Além de estar munido com uma arma de fogo, que utilizou para matar Carla Fonseca e depois para se suicidar, o homem tinha ainda um saco cheio de facas no carro. O casal tinha um filho em comum, de 11 anos, que estava em casa no momento do crime e que ficou em choque com a situação.









