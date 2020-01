Homem preso com ‘coca’ no corpo no Aeroporto de Lisboa

Um homem de 36 anos foi preso por inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na posse de cocaína no interior do organismo.O detido, originário da Guiné-Bissau, já estava referenciado por tráfico de droga. Os inspetores da UNCTE apuraram que o mesmo ia chegar a Lisboa, num voo vindo do Brasil, na manhã de dia 14.Localizado, foi levado pelos investigadores e confessou transportar 1,1 quilos de cocaína (11 mil doses) em bolotas dentro do próprio organismo. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.