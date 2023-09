Um homem de 51 anos foi detido pela PSP do Seixal momentos após ter incendiado o primo, de 39. Regou a vítima com um líquido inflamável, ateando-lhe fogo com um isqueiro. Na origem do crime esteve uma rixa sobre uma casa devoluta.



O alerta para o crime foi dado pelas 09h30 de sábado. Agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP do Seixal foram chamados por testemunhas a uma rua da Amora, Seixal.









Ver comentários