Homem punido por não chamar socorro e deixar mãe rodeada de ratos em Gaia

Um ex-funcionário da Autoridade Tributária foi condenado pelo Tribunal da Relação a três anos de pena suspensa por não pedir socorro para a mãe, de 93 anos, e por a deixar numa casa suja, rodeada de fezes e com ratos. A idosa morreu dias depois no hospital, onde entrou com uma infeção e pneumonia.Na 1.ª instância, o arguido - que foi professor - foi ilibado. Ficou agora provado que entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2020, o homem encontrou a mãe caída na sua casa, em Gaia. Colocou a idosa na cama e saiu sem pedir ajuda. Só o fez a 19 de fevereiro.Os juízes dizem que ao deixar a mãe sem auxílio, em sítio húmido e com dejetos, o arguido sabia que a colocava em risco de vida. Foi punido por exposição ao abandono e tem de pagar 2500 euros à APAV.