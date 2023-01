Homem que agrediu e fechou a mãe em casa durante mais de um ano condenado a sete anos de prisão

O homem que maltratou, agrediu e manteve a mãe de 84 anos fechada em casa durante mais de um ano em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, foi hoje condenado a sete anos e dois meses de prisão.

Durante a leitura do acórdão, no Tribunal São João Novo, no Porto, o juiz presidente disse que o que o agressor fez à sua mãe é "algo inqualificável".