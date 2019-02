Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que ameaçou elementos da GNR com caçadeira em prisão preventiva

Militares se preparavam para uma busca domiciliária em Palmela.

Por Lusa | 18:44

O homem suspeito de ter ameaçado elementos da GNR com uma caçadeira quando os militares se preparavam para uma busca domiciliária em Palmela, em 11 de fevereiro, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje a corporação.



Segundo um comunicado da GNR, o suspeito, de 43 anos, está indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada por ter apontado uma caçadeira de canos serrados a militares do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE), o que os obrigou a efetuar um disparo que atingiu o suspeito num braço.



De acordo com o comunicado, o homem detido na terça-feira, depois de recuperar dos ferimentos no braço, já foi presente ao Tribunal de Setúbal, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.



O incidente que determinou a prisão do suspeito ocorreu durante a manhã do dia 11 de fevereiro quando os militares da GNR, no âmbito de uma investigação pela prática de crimes de roubo com violência, se preparavam para efetuar uma busca domiciliária na casa onde o arguido se encontrava.



Segundo revelou na altura a GNR, o detido, depois de se aperceber da presença dos militares, apontou-lhes uma espingarda caçadeira de canos serrados, mas acabou por ser baleado num braço por um dos elementos da corporação, "por haver perigo iminente de morte ou ofensa grave à integridade física".