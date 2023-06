O homem, de 30 anos, que este domingo agrediu e ameaçou de morte a namorada, em Barcelos, e ateou fogo à casa dos pais, que estavam no interior da habitação , continua internado no Hospital de Braga.Além do suspeito, os pais, duas irmãs e também a namorada tiveram de receber assistência hospitalar.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Braga.