Homem que deixou mãe morrer num incêndio no Porto confessa crime em tribunal

16 de novembro do ano passado , o arguido, de 37 anos, chegou a casa no Porto e exigiu dinheiro à mãe, que recusou. Furioso, o homem empurrou dois armários para cima de Maria Manuela Brito e ateou fogo junto ao quarto. Foi para a cozinha comer, enquanto a mãe morria rodeada pelo fogo.

O homem que matou a mãe num incêndio no Porto, em novembro de 2022, confessou a autoria do crime em julgamento, que decorreu na tarde desta terça-feira.Bruno Rodrigues, de 37 anos, garantiu ao coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, que está a arrependido do crime e que hoje já não faria o mesmo.O homem tem historial de violência doméstica contra a mãe que, 46 dias antes do caso, tinha apresentado uma queixa contra o filho na Polícia de Segurança Pública.Recorde-se que a