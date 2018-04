Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que desapareceu de hospital em Melgaço encontrado morto

Alerta foi dado no passado domingo.

12:55

Um homem de 63 anos dado como desaparecido, no domingo, da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Melgaço onde se encontrava internado, foi encontrado esta segunda-feira sem vida num local próximo, disse à Lusa fonte da GNR.



De acordo com a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o corpo foi encontrado cerca das 11h30, no lugar de Louridal, na União de Freguesias da Vila e Roussas.



O desaparecimento do homem foi comunicado à GNR, no domingo, cerca das 16h30. Os bombeiros locais foram acionados cerca das 17h28 para integrar as buscas pelo homem.