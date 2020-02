Homem que fugiu da prisão entre os cinco detidos por furtos a residências

A GNR deteve cinco homens na quinta-feira, suspeitos de furtos em residências nos concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil e Penacova.

Os suspeitos, referenciados pela prática de vários furtos, foram intercetados no concelho de Penacova, após terem abandonado o carro onde seguiam e encetarem fuga a pé. No entanto, os militares conseguiram cessar a fuga dos cinco homens.

No decorrer da operação policial foi apreendido um veículo e todos os artigos que se encontravam na posse dos suspeitos, entre os quais duas armas de fogo, 13 munições, 12 peças em ouro, nove peças em prata, um relógio e 345 euros.

Dos cinco suspeitos permaneceram detidos dois. Um de 22 anos que era alvo de cinco mandados de detenção, por furto qualificado, ofensas à integridade física qualificada e roubo.



Outro de 67 anos, por se ter constatado que tinha fugido do Estabelecimento Prisional de Lisboa, no qual estava a cumprir pena por tentativa de homicídio. Ambos foram entregues no Estabelecimento Prisional de Coimbra.