Sérgio Cunha, de 45 anos, descobriu no sábado que Sílvia Mendes estaria envolvida com um outro homem. Nesse mesmo dia, cego de ciúmes e munido com uma faca tentou esfaqueá-la, mas foi travado por um familiar. A vítima, de 45 anos, fugiu para casa da mãe, mas acabou por cair na emboscada do marido na segunda-feira em frente à fábrica de calçado onde trabalhava, em Felgueiras.









