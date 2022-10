O homem que, na madrugada de cinco de outubro, matou à facada a ex-mulher, deixando a enteada de 14 anos em estado crítico, teria anteriormente “praticado atos de natureza sexual” com essa menina, bem como exercido “violência física e psicológica contra os três filhos menores [nove, três e dois anos]” nascidos da relação do homicida com a vítima, ambos de 34 anos, descreve o Ministério Público.









