Homem que transportava doses de cocaína em malas de senhora detido pela PJ

Cidadão estrangeiro, de 24 anos, foi identificado.

12:43

A Polícia Judiciária identificou e deteve esta sexta-feira um cidadão estrangeiro, de 24 anos, por tráfico de cocaína no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



O homem transportava pelo menos 31 mil doses de cocaína dissimuladas nos forros de três malas para senhora desde um país da América do Sul até Lisboa.



O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



A Polícia Judiciária prossegue com a investigação.