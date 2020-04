Homem que violou enteada durante isolamento detido pela PJ

A Polícia Judiciária deteve um homem, com 35 anos de idade, por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado, na forma consumada, sobre uma menor de 13 anos, segundo comunicado enviado por aquela autoridade.



"Os factos ocorreram entre meados de março e a altura da detenção, coincidindo com o período de confinamento, tendo o presumível autor aproveitado o facto de estar a residir com a vítima, uma vez que havia iniciado, há pouco tempo, um relacionamento amoroso com a mãe da menor", pode ler-se na nota.

De acordo com a investigação, o agressor mantia repetidamente relações copulares com a vítima quando a mãe da menor se ausentava de casa.



O homem foi detido e presente a interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.