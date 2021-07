Homem resgatado após cair ao rio Douro no Porto

Um homem com cerca de 40 a 50 anos foi resgatado após cair ao rio Douro, junto ao cais do Ouro, no Porto, esta manhã. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, mas recuperou os sinais vitais após manobras de reanimação e foi hospitalizada.

Ao que o CM conseguiu apurar, a vítima foi resgatada da água por uma pessoa que estava no local, cerca de 50 metros a jusante do cais. Após o alerta, às 10h55, chegou a Polícia Municipal e a Polícia Marítima.





Pouco depois, chegaram os Sapadores do Porto e uma equipa médica do INEM, que realizou manobras de reanimação. O homem, que não tinha documento de identificação com ele, foi estabilizado no local e transportado com vida para o Hospital de Santo António, no Porto.

A Polícia Marítima está a recolher no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu a queda ao rio Douro.