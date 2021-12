Homem retirado da água em estado grave no rio Douro em Vila Nova de Gaia

Um homem foi resgatado esta terça-feira à noite do rio Douro, em Vila Nova de Gaia, e transportado para o Hospital Santos Silva em estado grave, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto, o alerta foi dado pelas 23h15, para a presença de um homem no rio Douro, na zona de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

A vítima foi resgatada da água e transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, considerado ferido grave, acrescentou.

No local, nas operações de socorro, estiveram elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, num total de 23 operacionais apoiados por oito viaturas.