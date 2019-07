Homem sofre despiste fatal ao voltar do trabalho em Gondomar

José Barros de Almeida, de 66 anos, estava a regressar a casa do trabalho quando sofreu um despiste fatal na mota em que seguia, na saída da A41 para Medas, freguesia de Gondomar onde residia com a mulher, ontem, pelas 16h45.Após o despiste, o motociclo embateu no separador central da via. Os Bombeiros de Melres ainda fizeram manobras de reanimação, mas nada foi possível fazer para o salvar.A vítima, natural de Rio Tinto, no mesmo concelho, tinha um cargo de chefia na empresa de segurança Securitas e iria reformar-se dentro de um mês, juntando-se assim à mulher, professora, que já estava na reforma. Deixa dois filhos e netos.José Barros de Almeida seguia sozinho na mota. "Tombou da viatura e as equipas de emergência declararam o óbito no local pouco tempo depois de terem iniciado as manobras de reanimação", disse Alferes Azevedo, Adjunto do Comandante do Destacamento de Trânsito de Penafiel.No local, esteve uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV). O homem conduzia com capacete. As causas do acidente estão a ser apuradas.