Dois feridos em acidente com autocarro na A1 junto a Santarém

Duas pessoas sofreram esta quarta-feira ferimentos ligeiros e uma foi assistida no local no despiste de uma viatura ligeira que embateu de seguida num autocarro na A1, junto a Santarém, disse fonte da Proteção Civil.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, os feridos seguiam na viatura ligeira que se despistou, não se tendo registado qualquer vítima entre os 27 passageiros do autocarro.O acidente ocorreu às 08h45, ao quilómetro 87,9, no sentido norte/sul, da Autoestrada do Norte (A1), tendo sido enviados para o local 13 operacionais e cinco viaturas das corporações de bombeiros de Alcanena e Torres Novas, e ainda a GNR e a Brisa.Fonte da GNR disse à Lusa que apenas uma das três vias se encontra cortada esta manhã, registando-se um "pequeno constrangimento" na circulação.