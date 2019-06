Sete jovens feridos em despiste na A1 em Alcanena

Oito pessoas, sete das quais jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, ficaram feridas esta sexta-feira num despiste, seguido de capotamento, de uma viatura de nove lugares, na A1, ao quilómetro 101, em Alcanena.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta para este acidente, que deixou oito pessoas com ferimentos considerados ligeiros, foi dado às 12h28.O acidente deu-se no sentido Norte-Sul (Alcanena-Santarém).A A1 esteve totalmente cortada e o trânsito só foi reestabelecido cerca das 13h00.Foram mobilizados para o local 20 operacionais apoiados por nove viaturas.