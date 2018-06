Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sofre ferimentos graves ao cair na fossa de uma oficina na Batalha

Alerta foi dado pelas 19h57 deste sábado.

Por Lusa | 21:53

Um homem sofreu este sábado ferimentos graves ao cair na fossa de uma oficina de uma empresa de transportes rodoviários de mercadorias, na Batalha, distrito de Leiria.



O alerta para o acidente, na sede da Ligação Veloz, empresa de transporte de mercadorias e distribuição, em Casal do Arqueiro, concelho da Batalha, foi dado pelas 19h57, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



O ferido foi transportado para o Hospital Santo André/Centro Hospitalar de Leiria, adiantou a mesma fonte.



Para o local do acidente foram mobilizados meios da GNR e dos bombeiros voluntários da Batalha e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Santo André, no total de 11 operacionais e cinco viaturas.