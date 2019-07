Homem suspeito de abuso sexual de crianças e rapto detido em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 66 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da autoria dos crimes de abuso sexual de crianças e rapto, em Vila Nova de Gaia.



De acordo com um comunicado da PJ, foi feita uma denúncia por parte de familiares das vítimas. "A Polícia Judiciária tomou conhecimento de que o suspeito, no passado mês de junho, pelo menos por duas vezes, praticou atos sexuais de relevo com dois menores, um rapaz de onze anos e uma menina de sete anos de idade", pode ler-se.





O mesmo comunicado refere que os crimes sexuais aconteciam perto das habitações das vítimas menores."Numa das situações o suspeito conduziu o menor para uma residência, levando-o contra a sua vontade, tendo aí praticado os abusos sexuais", refere o documento enviado pela PJ.O suspeito, desempregado, tem antecedentes criminais por crimes violentos. O homem foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.