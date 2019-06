Homem toca-se em velório e ataca PSP

Um sem-abrigo de 40 anos masturbou-se à porta de um velório na igreja de Arroios, Lisboa, e insultou as pessoas de luto.Quando foi abordado por um agente da PSP disse que era "uma vergonha fazerem aquilo [velório]" junto ao local onde dorme e esmurrou o polícia na testa. Foi um dos seis detidos nos últimos dias pela PSP de Lisboa por agressões a agentes.A situação passou-se na noite de sábado.O PSP estava de gratificado num arraial quando foi chamado por uma cidadã, que o alertou para o facto de estar um homem a tocar-se e a insultar quem estava no velório.Um outro foi detido, terça-feira, por espancar um PSP e um GNR de folga que o avisaram para não urinar na rua, no Martim Moniz.Em Arroios, agentes chamados a ruído numa festa foram esmurrados, obrigando a reforços. Antes, um homem atacou um PSP com uma chave de fendas num despejo.Uma mulher de 47 anos agrediu um polícia chamado quando ela bateu no companheiro.O último detido, numa rixa familiar, deu pancada no peito do PSP.