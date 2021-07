Homem usa pistola para roubar carro em centro de lavagem no Porto

Um homem, de 32 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) este sábado pelos crimes de 'carjacking' e roubos com arma de fogo.



De acordo com informação avançada através de comunicado da PJ, os factos remontam à madrugada de dia 9 de março, quando o arguido usou uma pistola para roubar uma viatura automóvel que se encontrava num centro de lavagem, na cidade do Porto.





De seguida, o suspeito ter-se-á dirigido a Lousada e Paredes, tendo abordado também duas vítimas naquelas cidades. Com a viatura roubada, interditou o acesso à estrada e apoderou-se de dinheiro em numerário.

Sem ocupação laboral e com várias referências por crimes contra o património e por tráfico de estupefacientes, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.