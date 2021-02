Um homem, de 50 anos, que violou 136 vezes uma sobrinha órfã, em Santa Maria da Feira, foi detido pela GNR de Lourosa para cumprimento de pena, depois de ter sido condenado a uma pena de 11 anos e meio, pelo Tribunal da Relação do Porto. Foi esta quinta-feira encaminhado pelos militares para a cadeia de Custoias.









O agressor violou a vítima, menor e com dificuldades cognitivas, que estava à sua responsabilidade desde os três anos, altura em que perdeu os pais. Os crimes ocorreram na habitação da família, entre 2013 e 2016, em S. João de Ver. A menina começou a ser atacada pelo tio aos 15 anos.

O arguido já tinha sido condenado pelo Tribunal de Santa Maria da Feira, em 2019, a uma pena de oito anos e meio, pelo crime de violação agravado, em trato sucessivo. O Ministério Público recorreu do acórdão e viu o Tribunal da Relação do Porto agravar a pena por 137 crimes de violação, um dos quais na forma tentada.





A mulher do arguido também foi condenada, no primeiro julgamento, a uma pena de prisão de dois anos e meio, suspensa, pelo crime de violência doméstica. A arguida, de 42 anos, maltratou a sobrinha e a própria filha, na altura grávida. Segundo a acusação, a mulher infligiu maus-tratos físicos e tratamento cruel às duas vítimas. Obrigou as raparigas a passarem a noite num pátio, deitadas no meio dos dejetos do cão. Foi a filha do casal, que escapo, durante a madrugada, dirigiu-se, de pijama e chinelos, ao posto da GNR para denunciar os pais.