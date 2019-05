Leva cadeia por violar 136 vezes a sobrinha

Um homem de 47 anos foi condenado esta quinta-feira pelo Tribunal de Santa Maria da Feira a 8 anos e meio de prisão pelo crime de violação, na forma de trato sucessivo, cometido contra a sobrinha.O agressor abusou da rapariga, que tem um défice cognitivo, por 136 vezes, entre 2013 e 2016, em S. João de Ver, na Feira. Os ataques começaram quando a vítima tinha 15 anos.No mesmo processo, a mulher do arguido, de 42 anos, foi condenada a três anos de cadeia, mas em pena suspensa, por violência doméstica: agrediu a mesma sobrinha e a própria filha quando esta estava grávida.Numa ocasião, obrigou mesmo a sobrinha a dormir no terraço, ao relento, junto à casota da cadela. Foi nessa madrugada que a filha do casal se deslocou, de pijama, à GNR para apresentar queixa.Os arguidos impediam até a sobrinha de sair do quarto à hora das refeições. Era a filha que levava, às escondidas, leite e bolachas à prima."Não obstante o ligeiro atraso cognitivo de que padece, mostrou-se coerente na forma como relatou as relações de que foi vítima, descrevendo os locais e as circunstâncias em que tais abusos ocorreram", disse o juiz.As violações tiveram lugar na habitação em que o casal e a filha residiam com a vítima desde que esta tinha três anos.O homem terá ainda de pagar uma indemnização de 20 mil euros à sobrinha. Já a mulher terá de entregar 2500 euros a cada uma das vítimas.A rapariga saiu de casa dos tios e está institucionalizada.