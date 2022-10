O Tribunal de Matosinhos condenou esta quarta-feira um homem que violou uma mulher, na madrugada de 1 de setembro de 2019, na via pública, em Vila do Conde, a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa por três com regime de prova. O arguido, de 35 anos, terá de pagar 10 mil euros de indemnização à vítima.









