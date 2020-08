Homenagem nos céus ao piloto morto no Gerês durante combate a incêndio. Veja as imagens

Dezenas de pessoas marcaram ontem presença, na casa mortuária de Leiria, para o último adeus ao comandante Jorge Jardim, de 65 anos, que morreu no sábado, quando o avião de combate a incêndios que pilotava se despenhou em território espanhol, junto à barragem do Alto do Lindoso, na zona do Gerês. O Aero Clube de Leiria, ao qual o piloto estava ligado há 26 anos, fez também questão de se associar à homenagem - três aeronaves passaram no local, em formação, momentos antes do corpo seguir para o crematório.













A cerimónia foi restrita a 45 pessoas, entres as quais se encontravam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzos, que foi a única a falar aos jornalistas.