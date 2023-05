Os dois homens, um marroquino e um espanhol, furtaram a lancha semirrígida no Porto de Portimão, na madrugada deste sábado, e dirigiram-se com ela para a zona de Tavira. A Polícia Marítima (PM) detetou e perseguiu a embarcação marítimo-turística e acabou por a encurralar já na Ribeira de Almargem, em Cabanas de Tavira. Em desespero, os dois suspeitos, entre os 30 e os 40 anos, optaram por lançar a lancha contra a margem e atiraram-se à água, fugindo, a pé, por terra. Os fugitivos acabaram, contudo, por ser intercetados pela GNR de Tavira, às 08h30.





A lancha furtada seria destinada a ser utilizada na atividade de narcotráfico - são agora bens raros devido ao elevado número de embarcações apreendidas este ano -, a exemplo do que aconteceu recentemente com outra, também furtada em Portimão e que acabou apreendida pela Autoridade Marítima e Marinha ao largo do Algarve. A lancha agora recuperada tem dois motores de 150 cavalos cada. Os detidos não tinham documentos. Helder Tapa, dono da lancha, soube do furto pela PM e disse que o cais “não tem segurança”. Cada lancha do género pode custar cerca de meio milhão de euros.