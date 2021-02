Um homem de 38 anos, com cerca de 30 processos na Justiça (quatro só em 2020 por agressões à companheira), foi detido pela PSP de Sintra por ter espancado a mulher, de 36, à frente do filho menor de ambos. Já a GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 48 anos, no Seixal, por aterrorizar a companheira também à frente de um filho menor.









O crime de Sintra ocorreu a 27 de janeiro, em Queluz. A vítima, de 36 anos, comunicou ao companheiro que se queria divorciar. Dizia estar farta de silenciar agressões. Nessa noite, o marido espancou-a na rua com fortes murros na cabeça. O filho, de 8 anos, assistiu a tudo. O agressor está em preventiva.

O agressor detido pela GNR tem 48 anos e é casado com a vítima, de 38, desde 2017. Além de agressões, coagia-a a relações sexuais. Após queixa da vítima, a GNR deteve-o na quarta-feira. Ficou com pulseira eletrónica e está impedido de contactar mulher e filho.