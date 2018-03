Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida afastado da Luz e Alvalade

Luís Pina impedido de ir aos estádios do Benfica e do Sporting.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 09:40

Luís Pina, o adepto do Benfica que atropelou mortalmente um italiano ligado às claques do Sporting, está impedido de entrar nos estádios da Luz e de Alvalade. O homem foi libertado na sexta-feira à noite, devido a um atraso judicial, com a obrigação de se apresentar todos os dias na esquadra da área de residência e está impedido de contactar os outros arguidos do processo. Está também proibido de entrar nas instalações dos dois clubes.



Segundo o que CM apurou, Luís Pina, que estava em prisão preventiva desde 29 de abril do ano passado, ficou com o passaporte apesar de ter origem cabo-verdiana. Isto porque, tecnicamente, não houve uma alteração da medida de coação aplicada, mas uma libertação imediata, uma vez que a defesa pediu a abertura de instrução e dez meses depois da aplicação da prisão preventiva ainda não se realizou o debate instrutório.



Luís Pina está acusado por cinco crimes de homicídio (um consumado e quatro tentados), 21 de participação em rixa, dano e omissão de auxílio, devido aos acontecimentos de 22 de abril de 2017, quando confrontos entre claques do Benfica e do Sporting terminaram com o atropelamento mortal de Marco Ficini. Luís Pina, segundo a acusação do Ministério Público, era o condutor do carro.



Ontem, Luís Pina não pôde assistir ao Benfica - Marítimo e também não poderá marcar presença no Benfica - Porto (15 de abril) e no Sporting - Benfica (6 de maio). Se desrespeitar a ordem judicial será preso.