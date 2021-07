Vera Monteiro namorou com o rapper Mota Jr e, logo a seguir, com João Luizo. Esta quarta-feira, no Tribunal de Sintra, e num depoimento que a própria pediu que fosse prestado por videoconferência devido a questões de segurança, a fadista, de 24 anos, recordou ter-se encontrado com João Luizo horas após o desaparecimento do artista.



"Vera, venho dizer-te que matei o Mota Jr", foi o que garantiu ter ouvido do ex-namorado, que está a ser julgado com Edi Barreiros, Fábio Martins e Catarina Sanches.