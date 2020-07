Homicida de ator Bruno Candé fica calado perante juiz

Antes de premir o gatilho quatro vezes gritou “vai mas é para a senzala.” Mas aos polícias que o prenderam, o homem que matou Bruno Candé Marques garantiu que não disparou por questões raciais, mas devido a discussões e ameaças por causa de um cão. Esta segunda-feira, perante um juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures, o homicida ficou em silêncio. O magistrado não teve dúvidas e mandou-o em prisão preventiva.





O homicida, um enfermeiro reformado de 76 anos, já tinha discutido com a vítima nos dias anteriores. Mas é aqui que as versões mudam. Uns dizem que tudo se deveu a um cão que Bruno passeava todos os dias e que levou o atirador a sofrer uma queda; outros que a discussão estava apenas relacionada com o facto de a vítima ser negra. E este será o foco da investigação – perceber se foi um crime com motivos raciais – uma vez que não há dúvidas sobre a a autoria dos disparos.





A família de Bruno Candé exige “justiça célere e rigorosa” perante um crime que considerou “premeditado e racista”, uma vez que “o assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas”, uma situação ainda não confirmada pelas autoridades policiais.



Seis testemunhas negam insultos racistas à PSP



Após a detenção do homicida, a PSP inquiriu seis testemunhas na avenida de Moscavide e nenhuma fez referência a insultos ou ameaças racistas nos momentos anteriores. “Da inquirição das testemunhas no local, ninguém fala de atos racistas”, disse o comissário Luís Santos.





Bloco e Chega trocam acusações sobre crime



O Bloco de Esquerda exige que todos os pormenores e motivações do crime sejam apurados. “É evidente o caráter premeditado e racista deste crime hediondo”, diz o BE. Para o Chega “é uma tragédia sem relação com o racismo” que está a ser “aproveitada pela esquerda.



pormenores



Arma proibida



O enfermeiro reformado de 76 anos está indiciado por homicídio qualificado e detenção de arma proibida.





Ator deixa três filhos



Bruno Candé tinha três filhos menores, dois rapazes de cinco e seis anos e uma menina de dois anos. Participou em novelas e peças de teatro e recuperava de um acidente.