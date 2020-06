Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rúben Couto terá enviado mensagens escritas, do telemóvel de Beatriz Lebre, instantes depois de a matar com golpes de um bastão pontiagudo, soube ojunto de fontes próximas da vítima e da investigação.As destinatárias foram várias amigas da estudante do mestrado de Psicologia. O assassino, e colega da vítima, queria ganhar tempo para que ninguém estranhasse a ausência de Beatriz....