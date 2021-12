O autor confesso do homicídio de um amigo morreu na passada sexta-feira no Hospital de Beja e deixou a família da vítima sem direito a uma indemnização, estabelecida pelo tribunal, de 110 mil euros.A notícia da morte de Manuel dos Santos é avançada pelo jornal local Lidador Notícias. Manuel dos Santos confessou ter matado o amigo, Francisco Ferro, à facada no dia 26 de maio de 2020.O autor do crime sofria de vários problemas de saúde, especialmente respiratórios, tendo dado entrada no Serviço de Urgência do Hospital de Beja na passada quarta-feira. O óbito de Manuel dos Santos viria a confirmar-se na sexta-feira.O criminoso tinha sido condenado, em 12 de março, a 13 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 110 mil euros aos dois filhos de Francisco Ferro.O advogado explicou ao Lidador Notícias que a morte de Manuel dos Santos leva ao arquivamento do processo. "Extinguem-se as penas a que foi condenado, incluindo na parte relativa à condenação de pagamento de 110 mil euros aos filhos da vítima", disse àquele meio.