Cabe a si apostar no seu tratamento para regressar à sociedade”, afirmou esta segunda-feira a juíza Filipa Rodrigues, do Tribunal de Loures, dirigindo-se a Xavier Damião, de 30 anos, obrigado a internamento pela morte à facada do pai e da irmã, em Santa Cruz, Torres Vedras.



O arguido foi condenado por dois crimes de homicídio qualificado, um de aborto e dois de ameaça agravada.









Ver comentários