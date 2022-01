Cristiano e Lima já tinham cruzado caminhos várias vezes. Andavam desentendidos porque ambos disputavam a mesma rapariga, que queriam namorar. Mas terá sido casual o encontro entre os dois jovens, ambos de 18 anos, que acabou no homicídio de Cristiano, atingido por Lima à facada, junto a uma paragem do Metro no centro de Almada, na tarde de quinta-feira.