Homicídio no metro das Laranjeiras em Lisboa condena quatro jovens a prisão

O homicídio à facada de Rafael Costa, o jovem de 18 anos assassinado com três facadas a 20 de outubro de 2021, no Metro das Laranjeiras, em Lisboa, foi punido com um total de 61,5 anos de prisão para os quatro acusados.No acórdão lido esta sexta-feira no Campus de Justiça, Leonardo Barbosa, considerado pelo Ministério Público como o autor material do crime, teve a pena mais pesada: 17,5 anos de prisão efetiva. Pedro Lopes apanhou 16 anos de cadeia, enquanto Denilson Martins e Cristiano Silva foram condenados a 14 anos. Os dois primeiros mantêm-se em prisão preventiva, enquanto os dois últimos voltam agora à cadeia (estavam em prisão domiciliária), a aguardar o trânsito em julgado da pena.