Hospitais das Forças Armadas já recebem doentes com Covid-19 de hospitais públicos

O pólo do Porto do Hospital das Forças Armadas (HFAR-PP) recebeu, entre quarta e esta quinta-feira, mais 20 doentes infetados com COVID-19, provenientes do Hospital de Amarante, revelou o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA). Passam assim a 40 os doentes Covid que o HFAR-PP recebeu na última semana, a que se somam os 8 que estão no pólo de Lisboa, num total de 48 doentes provenientes de hospitais públicos com falta de camas.

"Os primeiros dez doentes chegaram ontem à noite , tendo os restantes chegado durante o dia de hoje [quinta-feira]", explica o EMGFA.

Uma equipa médica do HFAR-PP recebeu os doentes, "encaminhando-os para as enfermarias de isolamento, onde lhes está a ser prestado o devido acompanhamento médico".

Estes doentes juntam-se a outros 20, que já se encontravam internados no HFAR-PP, provenientes do Hospital de São João, do Hospital de Santo António e do Hospital do Vale do Sousa em Penafiel.

"Este apoio surge na sequência de um pedido do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa , no âmbito do protocolo de colaboração entre o HFAR-PP e a Administração Regional de Saúde do Norte, tendo o transporte sido realizado por ambulâncias da região", explica o EMGFA.

No HFAR - Polo de Lisboa estão internados oito doentes infetados com Covid-19, provenientes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures e do Hospital de Setúbal.